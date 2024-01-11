​Пальинья хочет в «Барселону», но есть проблема

Полузащитник Жоау Пальинья показывает качественный футбол в «Фулхэме» и в обозримом будущем наверняка пойдёт на повышение. Как сообщает испанское издание Sport, Пальинья мечтает оказаться в «Барселоне», однако он знает, что трансфер в стан «сине-гранатовых» очень сложен из-за серьёзных финансовых проблем клуба.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что «Барселона» хотела бы подписать нового опорного полузащитника. 28-летний Пальинья мог бы стать идеальным кандидатом.

Стоит сказать, что слухи связывают Жоау Пальинью с «Баварией», причём уже давно. Портал Transfermarkt оценивает португальца в 60 миллионов евро.