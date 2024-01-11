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Тухель: Я очень хотел заполучить Дайера

11 Января 2024 • 14:02 Комментировать

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель рассказал, что очень хотел заполучить защитника лондонского «Тоттенхэма» Эрика Дайера.

«Мы берем его на позицию центрального защитника, он может также играть как на правом, так и на левом фланге, а также при схеме в три центральных защитника. Несколько лет назад он также играл в опорной зоне», - приводит слова Тухеля журналист Фабрицио Романо в социальной сети.

Ранее СМИ сообщали, что англичанин уже прибыл в Мюнхен для прохождения медицинского осмотра и в ближайшее время подпишет контракт с «Баварией». Сумма трансфера должна составить четыре миллиона евро. 

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Бавария Томас Тухель Эрик Дайер ещё теги
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