Сборная Англии поддержала бывшего наставника, больного раком

Пресс-служба сборной Англии высказалась в поддержку бывшего главного тренера национальной команды Свена-Йорана Эрикссона. У 75-летнего специалиста выявлен рак.

«Свен, мы посылаем свою любовь», - гласит сообщение сборной Англии в социальных сетях.

Напомним, что Эрикссон занимал пост главного тренера британской команды с 2001 по 2006 год. На клубном уровне шведский наставник известен по работе в римском «Лацио», «Роме» и «Бенфике».

«В худшем случае у меня меньше года»: известный тренер Эрикссон сообщил о неизлечимой болезни