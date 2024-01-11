Дайер высказался о возможном переходе в «Баварию»

Защитник лондонского «Тоттенхэма» Эрик Дайер высказался о возможном переходе в мюнхенскую «Баварию».
Англичанин уже прибыл в Германию для прохождения медицинского осмотра.
Игрок отметил, что принял такое решение, потому что «Бавария» является по-настоящему потрясающей командой.
«С нетерпением жду выступлений за этот клуб. Также хочу поскорее встретиться с Гарри Кейном», - приводит слова видео со словами Дайера журналист Флориан Платтенберг в социальной сети.
Ранее СМИ сообщали, что немецкий клуб заплатит «шпорам» четыре миллиона евро.
Дайер выступал за лондонский клуб с 2014 года.
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