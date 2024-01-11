Дайер высказался о возможном переходе в «Баварию»

Защитник лондонского «Тоттенхэма» Эрик Дайер высказался о возможном переходе в мюнхенскую «Баварию».

Англичанин уже прибыл в Германию для прохождения медицинского осмотра.

Игрок отметил, что принял такое решение, потому что «Бавария» является по-настоящему потрясающей командой.

«С нетерпением жду выступлений за этот клуб. Также хочу поскорее встретиться с Гарри Кейном», - приводит слова видео со словами Дайера журналист Флориан Платтенберг в социальной сети.

Ранее СМИ сообщали, что немецкий клуб заплатит «шпорам» четыре миллиона евро.

Дайер выступал за лондонский клуб с 2014 года.