Экс-игрок «Манчестер Юнайтед»: «Санчо - один из главных провалов клуба»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Луи Саа критически высказался о полузащитнике манкунианцев Джедоне Санчо.

«Санчо – один из главных трансферных провалов «МЮ». Недопустимо, чтобы футболист такого уровня не выходил на поле. Мы все знаем, насколько он силен, поэтому считаю это неправильным. Это ужасная ситуация», - передает слова Саа портал Goal.com.

Санчо выведен из состава «красных дьяволов» из-за конфликта с главным тренером команды Эриком тен Хагом. В текущем сезоне АПЛ он принял участие лишь в трех встречах. Ожидается, что в ближайшее время Джедон вернется в дортмундскую «Боруссию».