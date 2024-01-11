Защитник «Тоттенхэм» Эрик Дайер в ближайшее время будет представлен в качестве игрока мюнхенской «Баварии», об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, игрок сейчас проходит медицинское обследование в Германии, а сумма трансфера должна составить четыре миллиона евро.

В текущем сезоне 29-летний футболист, который выступал за «шпор» с 2014 года, принял участие лишь в четырёх играх Английской премьер-лиги, проведя на поле всего 199 минут, и не смог отметиться результативными действиями.

На его счету 49 игр за национальную сборную Англии, в которых он отметился тремя голами.