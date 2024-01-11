Два клуба АПЛ сразятся за одноклубника Захаряна

Полузащитник «Реал Сосьедада» Мартин Субименди может сменить испанскую Ла Лигу на Английскую премьер-лигу, информируют журналисты Todofichajes.

По данным источника, в подписании 24-летнего испанского опорника заинтересованы два представителя чемпионата Англии. Речь идет о лондонском «Арсенале» и бирмингемской «Астон Вилле». Трансферная стоимость Мартина оценивается в 50 миллионов евро.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании Субименди провел 19 поединков, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и одной голевой передачей. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до середины 2027 года.