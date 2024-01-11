«Марсель» принял решение по трансферу Марсьяля

Стала известна позиция «Марселя» по трансферу нападающего «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяля. Как информирует в социальных сетях инсайдер Фабрицио Романо, провансальцы не планируют подписывать игрока.

По данным источника, руководство французского клуба не обсуждало потенциальный переход 28-летнего форварда. Контракт Марсьяля с «красными дьяволами» рассчитан до лета 2024 года. Трансферная стоимость нападающего оценивается в 15 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Антони сыграл 13 поединков. Нападающий записал на свой счет всего один забитый мяч.