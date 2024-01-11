Бридж: «Безумие, что «Челси» хочет продать Галлахера»

Экс-футболист лондонского «Челси» Уэйн Бридж считает, что «пенсионеры» должны сохранить в команде полузащитника Конора Галлахера.

«Это безумие, что уход Конора вообще обсуждается. Это напоминает ситуацию с Маунтом. Было неправильно отпускать Мэйсона. Хочу, чтобы Галлахер остался в клубе. Болельщики разозлятся, если его продадут», - цитирует Бриджа The Mirror.

Ранее в прессе сообщалось о желании «Тоттенхэма» подписать Галлахера.

Конор является воспитанником академии «Челси». В нынешнем сезоне 23-летний хавбек провел 19 матчей в чемпионате Англии и отдал четыре голевые передачи. Трудовое соглашение между сторонами истекает летом 2025 года.