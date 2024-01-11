Мата принял решение о будущем

Бывший полузащитник сборной Испании и лондонского «Челси» Хуан Мата, который сейчас находится в статусе свободного агента, высказался касательно своего будущего.

«Я намерен и дальше наслаждаться футболом. Пока не знаю, в каком клубе. Но, надеюсь, что продолжу выигрывать титулы», - передает слова испанского футболиста портал Goal.com.

Последним местом работы 35-летнего вингера был японский клуб «Виссел Кобе». В Европе, кроме «Челси», Хуан отметился выступлениями за «Валенсию», «Манчестер Юнайтед» и «Галатасарай». За сборную Испании полузащитник провел 41 встречу и забил десять голов.