Канчельскис высказал мнение о матче «Манчестер Юнайтед» - «Тоттенхэм»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед», а сейчас футбольный эксперт Андрей Канчельскис поделился мыслями касательно предстоящего поединка между «красными дьяволами» и лондонским «Тоттенхэмом» в рамках 21-го тура Премьер-лиги.

«МЮ» постарается порадовать своих болельщиков. Тем более, дома они хорошо играют. Но в этой встрече, на данный момент, от «МЮ» не стоит ждать слишком многого», - передает слова Канчельскиса ODDS.ru.

Матч «Манчестер Юнайтед» - «Тоттенхэм» состоится на стадионе «Олд Траффорд» в воскресенье, 14 января. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.