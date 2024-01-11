Канчельскис: «Смена тренера вряд ли поможет «Манчестер Юнайтед»

Экс-нападающий сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о возможном увольнении нидерландца Эрика тен Хага с поста рулевого «красных дьяволов».

«Манчестеру» нужно начать стабильно выигрывать, тогда появится уверенность. Не думаю, что смена тренера поможет. Выводы будут делать в конце сезона, где, скорее всего, и поменяют тренера», - приводит слова эксперта Odds.ru.

По итогам 20 туров Английской премьер-лиги манкунианский гранд занимает восьмое место в турнирной таблице. В ближайшем поединке подопечные тен Хага на домашнем стадионе «Олд Траффорд» примут лондонский «Тоттенхэм».