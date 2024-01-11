«Арсенал» хочет купить экс-нападающего «Реала»

Лондонский «Арсенал» продолжает подыскивать усиление в линию нападения. В сферу интересов «канониров» попал форвард «Хетафе» Борха Майораль, известный по выступлениям за мадридский «Реал».

Как стало известно журналистам The Mirror, лондонский клуб готов выделить на приобретение 26-летнего испанского голеадора порядка 25 миллионов евро. Главный тренер «Арсенала» Микель Артета лично заинтересован в подписании игрока.

В текущем сезоне Борха демонстрирует высокую результативность. Нападающий забил 14 голов в 22 поединках. Срок действующего контракта между форвардом и «Хетафе» рассчитан до конца июня 2027 года.