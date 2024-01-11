«В худшем случае у меня меньше года»: известный тренер Эрикссон сообщил о неизлечимой болезни

Известный футбольный специалист Свен-Йоран Эрикссон, поработавший в сборной Англии, сообщил печальную новость. По словам шведского тренера, ему диагностировали рак.

«У меня очень плохое заболевание. Мы догадывались, что это рак. Но я намерен бороться, пока есть силы. В лучшем случае у меня есть год, в худшем – меньше. Это заболевание можно замедлить, но вылечить невозможно. Несмотря на это, я не хочу погружаться в неудачу, буду искать позитив», - передает слова 75-летнего специалиста Sky Sports.

Напомним, что Эрикссон занимал пост главного тренера национальной команды Англии с 2001 по 2006 год.