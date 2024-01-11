«Ливерпуль» готовит трансфер английского полузащитника

Хавбек «Мидлсбро» Хэйден Хакни является трансферной целью «Ливерпуля». Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Экрем Конур, мерсисайдцы планируют оформить переход игрока в текущее трансферное окно.

В ближайшее время лидер АПЛ сделает предложение по трансферу 21-летнего футболиста. «Ливерпуль» считается фаворитом на подписание перспективного полузащитника.

Хэйден – воспитанник академии «Мидлсбро». В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 22 поединках, записав на свой счет два забитых мяча и одну голевую передачу. Трудовой договор игрока с клубом рассчитан до середины 2027 года, а его рыночная стоимость оценивается в семь миллионов евро.