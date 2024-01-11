«Ливерпуль» - рекордсмен сезона среди английских клубов

В кубковом матче «Ливерпуль» одержал волевую победу над лондонским «Фулхэмом» со счетом 2:1. Как информирует OptaJoe, подопечные Юргена Клоппа являются рекордсменами сезона в Англии по числу побед, когда уступали в счете.

Мерсисайдский гранд отпраздновал в сезоне-2023/2024 уже семь волевых побед. Это лучший показатель среди английских команд.

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги «Ливерпуль» набрал 45 баллов. Подопечные Клоппа занимают первое место в турнирной таблице чемпионата страны. Следующий матч «красные» проведут против «Борнмута» в воскресенье, 21 января.

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