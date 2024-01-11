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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Санчо сделал намёк, где продолжит карьеру

11 Января 2024 • 10:31 Комментировать

Судя по всему, полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джедон Санчо продолжит карьеру в дортмундской «Боруссии», за которую выступал до переезда на «Олд Траффорд».

Английский вингер намекнул на трансфер аватаром в социальных сетях. Он разместил снимок, на котором изображены гетры дортмундской команды.

Напомним, что Джедон защищал цвета немецкого коллектива с 2017 по 2021 год. За манкунианцев он выступает с сезона-2021/2022.

Санчо не играет за «Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне из-за конфликта с главным тренером команды Эриком тен Хагом. В текущем розыгрыше Английской премьер-лиги полузащитник провел всего три встречи.

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Манчестер Юнайтед Боруссия Дортмунд Джедон Санчо трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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