Санчо сделал намёк, где продолжит карьеру

Судя по всему, полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джедон Санчо продолжит карьеру в дортмундской «Боруссии», за которую выступал до переезда на «Олд Траффорд».

Английский вингер намекнул на трансфер аватаром в социальных сетях. Он разместил снимок, на котором изображены гетры дортмундской команды.

Напомним, что Джедон защищал цвета немецкого коллектива с 2017 по 2021 год. За манкунианцев он выступает с сезона-2021/2022.

Санчо не играет за «Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне из-за конфликта с главным тренером команды Эриком тен Хагом. В текущем розыгрыше Английской премьер-лиги полузащитник провел всего три встречи.