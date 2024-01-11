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Трансфер века: зачем Холанну нужна «Барселона»

11 Января 2024 • 10:16 Комментировать (1)

Новость о том, что Эрлинг Холанн покинет «Манчестер Сити» по завершении сезона и перейдёт в «Барселону», вызвала бурю обсуждений. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о том, зачем Эрлингу Холанну нужна «Барселона» и почему он покинет «Манчестер Сити».  

Контракт с «Манчестер Сити» до 2027 года

Эрлинг Холанн перебрался в стан «горожан» 1 июля 2022 года и заключил контракт до 2027 года. Таким образом, «Манчестер Сити» полностью защищён от ситуации, которая возникла прошлым летом с Килианом Мбаппе, когда встал вопрос о том, что француз может покинуть «ПСЖ» бесплатно.

Второй в клубе, шестой в мире

По итогам заключения контракта с «Манчестер Сити» летом 2022 года стало известно, что заработная плата Эрлинга Холанна составляет 22,5 млн евро. По этому показателю норвежец второй в стане «горожан». Его опережает только Кевин Де Брёйне, который зарабатывает 24 млн евро. Однако у Холанна намного больше доход от внефутбольной деятельности. Контракт с одной из спортивных фирм и появление на обложке известного футбольного симулятора принесли Холанну чуть ли не вдвое больше, нежели его заработная плата. По итогам 2023 года Эрлинг расположился на шестой позиции в списке богатейших футболистов мира с показателем в 56 млн евро. На первой строчке этого рейтинга Криштиану Роналду и его заоблачные 250 млн евро.

Мечта отца и желание игрока

Отец Эрлинга Холанна известный норвежский футболист Альф-Инге мечтал о том, чтобы сын поиграл во всех топовых лигах. Этого желает и сам футболист. В составе дортмундской «Боруссии» Эрлинг выиграл Кубок Германии. В составе «Манчестер Сити» собрал все возможные награды в прошлом сезоне. Похоже, что настала очередь уйти за новыми трофеями.

«Барселоне» нужен Холанн

Каталонский клуб по итогам первого круга идёт на третьей строчке турнирной таблицы Ла Лиги. Отставание от лидирующей «Жироны» и мадридского «Реала» составляет семь очков. А это значит, что в текущем сезоне «Барселоне» тяжело будет претендовать на чемпионский титул. Но основная проблема заключается в том, что главной ударной силе каталонского клуба Роберту Левандовски летом исполнится 36 лет. Поляк и в этом сезоне не особо блистает, отметившись восемью забитыми мячами в 17 матчах в рамках чемпионата Испании. Для сравнения, Эрлинг Холанн забил 14 голов в 15 проведённых поединках, тратя на гол 93 минуты игрового времени. Бесспорно, такой форвард нужен «Барселоне», да и вряд ли какая команда мира от него откажется.

План «Барселоны»

Новость о том, что «Барселона» выкупит норвежского форварда, не нова. До того как французский журналист Франсуа Галлардо заявил о переходе Холанна в стан каталонского клуба ближайшим летом, была информация о возможном переезде Эрлинга в Испанию в 2025 году. И если Галлардо заявил о том, что за трансфер «Барселона» заплатит порядка 100 млн евро, то согласно плану Б каталонский клуб сможет активировать опцию о выкупе в размере 175 млн евро летом 2025 года. Более чем адекватная сумма за переход одного из самых дорогих и талантливых футболистов мира.

Пока что переход Холанна в «Барселону» больше похож на новостную утку. Малая сумма отступных, уход из более сильного чемпионата, финансовые проблемы «Барселоны» – все эти факторы перекрываются только желанием футболиста поиграть во всех топовых чемпионатах и стать безусловной звездой Каталонии, какой в своё время был Лионель Месси. И за счёт возвеличивания Холанна план «Барселоны» может сработать. 

Изменения трансферной стоимости Эрлинга Холанна по сезонам

Год
Клуб
Трансферная стоимость, млн евро
2018 «Мольде» 2
2019 «Ред Булл» Зальцбург 45
2020 «Боруссия» Дортмунд 100
2021 «Боруссия» Дортмунд 150
2022 «Манчестер Сити» 170
2023 «Манчестер Сити» 180

 

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Ла Лига АПЛ Эрлинг Холанн трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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aegur
11 Января 2024 в 11:32
Журналисты новость придумали, по всем новостным лентам продвинули, теперь жуют типа зачем и кому это нужно🤣
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