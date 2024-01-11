Артета выбрал нападающего для «Арсенала»

Нападающий сборной Швеции и «Ньюкасла» Александр Исак находится в сфере интересов одного из топ-клубов Английской премьер-лиги. По сообщениям Football Transfers, заполучить игрока хочет лондонский «Арсенал».

«Канониры» хотели подписать скандинава в 2022 году, а сейчас решили возобновить свой интерес. Зимой лондонцы вряд ли смогут оформить сделку, но готовы рассмотреть трансфер в будущем. В подписании Исака лично заинтересован рулевой команды Микель Артета.

Контракт Александра с «сороками» рассчитан до середины 2028 года. Согласно оценке портала Transfermarkt, стоимость нападающего составляет 70 миллионов евро.