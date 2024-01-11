Клопп высказал мнение о плохой реализации Нуньеса

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о выступлении нападающего Дарвина Нуньеса в кубковом матче против лондонского «Фулхэма» (2:1).

«Дарвин – отличный игрок. Первый год у него ушел на адаптацию, но даже тогда он показывал неплохую игру. Реализация Нуньеса? Я не знаю, как объяснить это. Ему очень сильно не везет в завершении. Дарвин все делает правильно, но порой не может забить. При этом он все равно полезен команде», - передает слова Клоппа Liverpool Echo.

В текущем сезоне уругвайский нападающий сыграл 30 поединков за мерсисайдский коллектив, записав на свой счет восемь голов и десять ассистов.