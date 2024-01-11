Мбаппе может перейти только в два клуба

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе все еще не выбрал клуб, в котором продолжит карьеру. По данным журналистов ESPN, 25-летний нападающий определится в ближайшие несколько недель.

На Мбаппе есть только два претендента – это мадридский «Реал» и «Ливерпуль». Килиан не исключает варианта перехода в английский гранд, поскольку является большим поклонником главного тренера мерсисайдцев Юргена Клоппа. Главным препятствием трансферу может стать высокая заработная плата игрока. При этом обсуждается вариант уменьшения оклада, если «красные» гарантируют французу хороший подписной бонус.

Контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает летом 2024 года.

Мбаппе договорился с новым клубом