​«Реал» выбирает между Мбаппе и Холанном – подробности из Испании

«Реал» рассчитывает подписать топ-форварда в летнее трансферное окно. Кандидатами для мадридского клуба являются Килиан Мбаппе из «ПСЖ» и Эрлинг Холанн из «Манчестер Сити». На страницах издания AS вышел материал, в котором рассказывается о текущем положении дел.

По данным источника, приоритетным вариантом для «Реала» является Мбаппе, однако мадридский клуб недоволен тем, что француз молчит. В Мадриде по-прежнему хотят услышать конкретный ответ от 25-летнего игрока до середины января.

Мбаппе со своей стороны никуда не торопится – он рассматривает разные варианты по будущему. К тому же «Реал» предлагает ему меньше денег, чем предлагал в 2022 году.

Учитывая ситуацию, «Реал» уже изучает возможность подписания Эрлинга Холанна как план Б. Подписать норвежца можно будет примерно за 100 миллионов евро.

Мбаппе назвал клуб, куда хочет перейти

Холанн перейдёт в «Барселону»