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​«Реал» выбирает между Мбаппе и Холанном – подробности из Испании

10 Января 2024 • 22:47 Комментировать

«Реал» рассчитывает подписать топ-форварда в летнее трансферное окно. Кандидатами для мадридского клуба являются Килиан Мбаппе из «ПСЖ» и Эрлинг Холанн из «Манчестер Сити». На страницах издания AS вышел материал, в котором рассказывается о текущем положении дел.

По данным источника, приоритетным вариантом для «Реала» является Мбаппе, однако мадридский клуб недоволен тем, что француз молчит. В Мадриде по-прежнему хотят услышать конкретный ответ от 25-летнего игрока до середины января.

Мбаппе со своей стороны никуда не торопится – он рассматривает разные варианты по будущему. К тому же «Реал» предлагает ему меньше денег, чем предлагал в 2022 году.

Учитывая ситуацию, «Реал» уже изучает возможность подписания Эрлинга Холанна как план Б. Подписать норвежца можно будет примерно за 100 миллионов евро.

Мбаппе назвал клуб, куда хочет перейти

Холанн перейдёт в «Барселону»

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити ПСЖ Килиан Мбаппе Эрлинг Холанн трансферы футбола - лето 2024 трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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