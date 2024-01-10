​«Челси» поддерживает Почеттино – ему хотят купить топ-форварда

«Челси» поддерживает главного тренера команды Маурисио Почеттино, несмотря на плохие результаты команды в нынешнем сезоне. Свою поддержку боссы лондонского клуба готовы выразить на трансферном рынке, о чём на своих страницах рассказывает Daily Mail.

По данным источника, владельцы «Челси» готовы тратить деньги в надежде спасти этот сезон. Отмечается, что лондонцы нацелены на Виктора Осимхена, в чьём действующем контракте прописана опция выкупа за 103 миллиона фунтов (120 миллионов евро).

На текущий момент «Челси» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Англии.