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​«Челси» поддерживает Почеттино – ему хотят купить топ-форварда

10 Января 2024 • 22:34 Комментировать

«Челси» поддерживает главного тренера команды Маурисио Почеттино, несмотря на плохие результаты команды в нынешнем сезоне. Свою поддержку боссы лондонского клуба готовы выразить на трансферном рынке, о чём на своих страницах рассказывает Daily Mail.

По данным источника, владельцы «Челси» готовы тратить деньги в надежде спасти этот сезон. Отмечается, что лондонцы нацелены на Виктора Осимхена, в чьём действующем контракте прописана опция выкупа за 103 миллиона фунтов (120 миллионов евро).

На текущий момент «Челси» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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Челси Наполи Маурисио Почеттино Виктор Осимхен трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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