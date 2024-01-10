Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Матсен меняет «Челси» на «Боруссию» - обследование пройдено

10 Января 2024 • 19:55 Комментировать

Способный действовать по всему левому флангу футболист «Челси» Ян Матсен вот-вот перейдёт в «Боруссию». Дортмундский клуб арендует 21-летнего нидерландца до конца сезона. Перед переездом в Германию Матсен продлит контракт с «Челси» до середины 2027 года. В новом соглашении будет прописана опция выкупа.

Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, Матсен уже прошёл медицинское обследование для «Боруссии». Дортмундский клуб будет иметь приоритетное право выкупа игрока у «Челси» в июне.

Добавим, что «Боруссия» сейчас занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Германии.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Боруссия Дортмунд Ян Матсен трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Алексей Миранчук назло Гасперини становится ключевой фигурой в «Аталанте» ​«Аль-Наср» показал, каков Роналду в раздевалке ​Эксперты назвали самого дорогого футболиста в мире, Мбаппе – на 27 месте Мбаппе договорился с новым клубом ​В «Манчестер Сити» утвердили нового капитана команды Мбаппе сильно обидел «Реал», «Манчестер Юнайтед» поставил ультиматум тренеру, а «ПСЖ» могут лишить очков – в главных слухах недели ​Холанн перейдёт в «Барселону» Спалился: Промеса нашли в Дубае, он может подставить «Спартак» «Манчестер Сити» может продать Холанна - названы условия Суперкомпьютер определил главного фаворита Лиги чемпионов
«Интер» в самой концовке дожал аутсайдера «Лас-Пальмас» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Барселона» пропустила два гола от «Барбастро», но всё же прошла дальше ​Холанн перейдёт в «Барселону» ​Умер легендарный Беккенбауэр Даже хет-трик Мораты не остановил «Жирону», смявшую «Атлетико» в драматичном матче с семью голами Роналду был лучше в 2023 году, а Месси кинули «золотую кость» «Салернитана» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Автогол решил исход топ-матча: «Ливерпуль» победил в Лондоне и выбил «Арсенал» из Кубка Англии Алексей Миранчук назло Гасперини становится ключевой фигурой в «Аталанте»
Касаткина обыграла Калинскую и вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде В Госдуме отреагировали на письмо украинских спортсменов президенту Франции Макрону Канарейкин высказался о неудачной серии «Спартака» Свищев высказался о том, что на чемпионате Европы по фигурному катанию будут участвовать 27 спортсменов, родившихся в России ЦСКА разгромил «Торпедо» в матче КХЛ «Металлург» обыграл «Локомотив» в матче КХЛ Квалификация Australian Open: пять россиянок прошли дальше, пять - вылетели «Амур» дома всухую разгромил «Сибирь» «Авангард» в овертайме вырвал победу у «Адмирала» Вице-президент федерации тенниса России: Каждый решает сам, что ему делать в новогодние праздники
Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 10 Января
19:55 · Англия. Премьер-лига
​Матсен меняет «Челси» на «Боруссию» - обследование пройдено
19:48 · Англия. Премьер-лига
​Дрэгушин прошёл обследование для «Тоттенхэма» - детали сделки
19:42 · Англия. Премьер-лига
​В «Челси» приняли решение по будущему Почеттино
19:34 · Англия. Премьер-лига
​«Ньюкасл» навёл справки об экс-форварде «Ливерпуля»
18:12 · Англия. Премьер-лига
​Новый владелец «Манчестер Юнайтед» посетит матч команды
17:52 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» не отказался от звёздного Мбаппе
17:46 · Англия. Премьер-лига
​«Севилья» ведёт переговоры по хавбеку «Манчестер Юнайтед»
17:26 · Англия. Премьер-лига
​Марсьяль отклонил даже предложения из Саудовской Аравии 1
16:24 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» не сдаётся в борьбе за полузащитника «Челси»
16:15 · Англия. Премьер-лига
​Пулишич не отправится в АПЛ
16:04 · Англия. Премьер-лига
​Санчо станет игроком «Боруссии», «Манчестер Юнайтед» заработает
15:51 · Англия. Премьер-лига
​Дрэгушин прибывает в Лондон
15:44 · Англия. Премьер-лига
«Брентфорд» хочет вернуть своего бывшего игрока из «Вест Хэма»
15:38 · Англия. Премьер-лига
Пальинья не является трансферной целью «Баварии» этой зимой слухи
15:20 · Англия. Премьер-лига
​Клуб Бундеслиги сделал предложение «ПСЖ» по Экитике – у игрока есть ещё 2 варианта
Все новости
Рекомендуем