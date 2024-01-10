​Матсен меняет «Челси» на «Боруссию» - обследование пройдено

Способный действовать по всему левому флангу футболист «Челси» Ян Матсен вот-вот перейдёт в «Боруссию». Дортмундский клуб арендует 21-летнего нидерландца до конца сезона. Перед переездом в Германию Матсен продлит контракт с «Челси» до середины 2027 года. В новом соглашении будет прописана опция выкупа.

Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, Матсен уже прошёл медицинское обследование для «Боруссии». Дортмундский клуб будет иметь приоритетное право выкупа игрока у «Челси» в июне.

Добавим, что «Боруссия» сейчас занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Германии.