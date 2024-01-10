​Дрэгушин прошёл обследование для «Тоттенхэма» - детали сделки

Раду Дрэгушин идёт на повышение, переходя из «Дженоа» в «Тоттенхэм». Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, 21-летний защитник уже прошёл обследование для лондонского клуба. В ближайшее время Дрэгушин подпишет контракт, который будет рассчитан до конца июня 2029 года. В Англии румын будет зарабатывать около 3 миллионов евро за сезон.

За трансфер Дрэгушина «Тоттенхэм» заплатит «Дженоа» 25 миллионов евро. Ещё 5 миллионов евро будут заложены в сделку как бонусы.

Добавим, что «Тоттенхэм» сейчас занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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