​В «Челси» приняли решение по будущему Почеттино

Во вторник «Челси» снова разочаровал армию своих болельщиков во всему миру. Команда Маурисио Почеттино проиграла «Мидлсбро» в полуфинале Кубка английской лиги с минимальным счётом 0:1. Впрочем, у «пенсионеров» будет шанс отыграться через две недели в ответном поединке на своём поле.

Между тем, в «Челси» продолжают доверять Маурисио Почеттино. Как сообщает Daily Telegraph, будущее аргентинского специалиста не подвергается сомнению в лондонском клубе, несмотря на неудачный сезон.

Добавим, что в турнирной таблице Английской премьер-лиги «Челси» сейчас занимает лишь десятое место.