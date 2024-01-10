​«Ньюкасл» навёл справки об экс-форварде «Ливерпуля»

«Ньюкасл» навёл справки о нападающем Доминике Соланке из «Борнмута». Впрочем, в ответ «сороки» услышали, что 26-летний футболист не будет продан в зимнее трансферное окно. Об этом на своих страницах информирует The Telegraph.

Отмечается, что главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау является давним поклонником Соланке. Как известно, этот специалист ранее тренировал как раз «Борнмут».

Доминик Соланке является воспитанником академии «Челси». В 2017-2018 годах форвард выступал за другой статусный клуб Премьер-лиги – за «Ливерпуль».

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 26-летнего Соланке в 25 миллионов евро.