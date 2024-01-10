Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Ньюкасл» навёл справки об экс-форварде «Ливерпуля»

10 Января 2024 • 19:34 Комментировать

«Ньюкасл» навёл справки о нападающем Доминике Соланке из «Борнмута». Впрочем, в ответ «сороки» услышали, что 26-летний футболист не будет продан в зимнее трансферное окно. Об этом на своих страницах информирует The Telegraph.

Отмечается, что главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау является давним поклонником Соланке. Как известно, этот специалист ранее тренировал как раз «Борнмут».

Доминик Соланке является воспитанником академии «Челси». В 2017-2018 годах форвард выступал за другой статусный клуб Премьер-лиги – за «Ливерпуль».

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 26-летнего Соланке в 25 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Эдди Хау Борнмут Доминик Соланке трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Алексей Миранчук назло Гасперини становится ключевой фигурой в «Аталанте» ​«Аль-Наср» показал, каков Роналду в раздевалке ​Эксперты назвали самого дорогого футболиста в мире, Мбаппе – на 27 месте Мбаппе договорился с новым клубом ​В «Манчестер Сити» утвердили нового капитана команды Мбаппе сильно обидел «Реал», «Манчестер Юнайтед» поставил ультиматум тренеру, а «ПСЖ» могут лишить очков – в главных слухах недели ​Холанн перейдёт в «Барселону» Спалился: Промеса нашли в Дубае, он может подставить «Спартак» «Манчестер Сити» может продать Холанна - названы условия Суперкомпьютер определил главного фаворита Лиги чемпионов
«Интер» в самой концовке дожал аутсайдера «Лас-Пальмас» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Барселона» пропустила два гола от «Барбастро», но всё же прошла дальше ​Холанн перейдёт в «Барселону» ​Умер легендарный Беккенбауэр Даже хет-трик Мораты не остановил «Жирону», смявшую «Атлетико» в драматичном матче с семью голами Роналду был лучше в 2023 году, а Месси кинули «золотую кость» «Салернитана» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Автогол решил исход топ-матча: «Ливерпуль» победил в Лондоне и выбил «Арсенал» из Кубка Англии Алексей Миранчук назло Гасперини становится ключевой фигурой в «Аталанте»
Касаткина обыграла Калинскую и вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде В Госдуме отреагировали на письмо украинских спортсменов президенту Франции Макрону Канарейкин высказался о неудачной серии «Спартака» Свищев высказался о том, что на чемпионате Европы по фигурному катанию будут участвовать 27 спортсменов, родившихся в России ЦСКА разгромил «Торпедо» в матче КХЛ «Металлург» обыграл «Локомотив» в матче КХЛ Квалификация Australian Open: пять россиянок прошли дальше, пять - вылетели «Амур» дома всухую разгромил «Сибирь» «Авангард» в овертайме вырвал победу у «Адмирала» Вице-президент федерации тенниса России: Каждый решает сам, что ему делать в новогодние праздники
Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 10 Января
19:55 · Англия. Премьер-лига
​Матсен меняет «Челси» на «Боруссию» - обследование пройдено
19:48 · Англия. Премьер-лига
​Дрэгушин прошёл обследование для «Тоттенхэма» - детали сделки
19:42 · Англия. Премьер-лига
​В «Челси» приняли решение по будущему Почеттино
19:34 · Англия. Премьер-лига
​«Ньюкасл» навёл справки об экс-форварде «Ливерпуля»
18:12 · Англия. Премьер-лига
​Новый владелец «Манчестер Юнайтед» посетит матч команды
17:52 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» не отказался от звёздного Мбаппе
17:46 · Англия. Премьер-лига
​«Севилья» ведёт переговоры по хавбеку «Манчестер Юнайтед»
17:26 · Англия. Премьер-лига
​Марсьяль отклонил даже предложения из Саудовской Аравии 1
16:24 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» не сдаётся в борьбе за полузащитника «Челси»
16:15 · Англия. Премьер-лига
​Пулишич не отправится в АПЛ
16:04 · Англия. Премьер-лига
​Санчо станет игроком «Боруссии», «Манчестер Юнайтед» заработает
15:51 · Англия. Премьер-лига
​Дрэгушин прибывает в Лондон
15:44 · Англия. Премьер-лига
«Брентфорд» хочет вернуть своего бывшего игрока из «Вест Хэма»
15:38 · Англия. Премьер-лига
Пальинья не является трансферной целью «Баварии» этой зимой слухи
15:20 · Англия. Премьер-лига
​Клуб Бундеслиги сделал предложение «ПСЖ» по Экитике – у игрока есть ещё 2 варианта
Все новости
Рекомендуем