​Новый владелец «Манчестер Юнайтед» посетит матч команды

В декабре было объявлено о том, что компания Джима Рэтклиффа INEOS выкупила 25% акций «Манчестер Юнайтед» и взяла на себя управление футбольными делами клуба. Как сообщает Daily Mail, новый владелец «красных дьяволов» посетит ближайший матч команды в Премьер-лиге против «Тоттенхэма».

Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом» пройдёт в воскресенье, 14 января. Стартовый свисток футболисты и зрители на стадионе «Олд Траффорд» услышат в 19:30 по московскому времени.

Отметим, что на текущий момент «Манчестер Юнайтед» занимает лишь восьмое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги.