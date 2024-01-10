«Ливерпуль» не отказался от звёздного Мбаппе

«Ливерпуль» не отказался от нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на L’Equipe, гранд Премьер-лиги Англии продолжает гонку за звёздным футболистом.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что Мбаппе отказался от варианта с переходом в «Ливерпуль».

Как известно, действующий контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до конца сезона 2023/2024. Таким образом, подписать 25-летнего нападающего ближайшим летом можно будет бесплатно в качестве свободного агента.

В 24 матчах сезона 2023/2024 Мбаппе забил 25 голов и отдал три результативных паса на партнёров.

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