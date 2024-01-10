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​Марсьяль отклонил даже предложения из Саудовской Аравии

10 Января 2024 • 17:26 Комментировать (1)

Нападающий Антони Марсьяль, судя по всему, решительно настроен отработать свой действующий контракт с «Манчестер Юнайтед». Как сообщает The Athletic, 28-летний француз отклонил все другие варианты – даже варианты с саудовскими клубами, где Антони мог бы хорошо заработать.

Очевидно, что Марсьяль хочет завершить сезон в «Манчестер Юнайтед», а уже затем выбрать себе новую команду. Ранее стало известно, что «красные дьяволы» не станут продлевать контракт с форвардом.

В сезоне 2023/2024 Антони Марсьяль провёл 19 матчей. В них французский нападающий забил два гола и отдал два результативных паса на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Антони Марсьяль трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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Манкунианец76
10 Января 2024 в 18:38
..так еще бы-какой умалишенный еще заплатит такую зп за такое ничтожество,как Марсик..
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