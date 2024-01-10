​Марсьяль отклонил даже предложения из Саудовской Аравии

Нападающий Антони Марсьяль, судя по всему, решительно настроен отработать свой действующий контракт с «Манчестер Юнайтед». Как сообщает The Athletic, 28-летний француз отклонил все другие варианты – даже варианты с саудовскими клубами, где Антони мог бы хорошо заработать.

Очевидно, что Марсьяль хочет завершить сезон в «Манчестер Юнайтед», а уже затем выбрать себе новую команду. Ранее стало известно, что «красные дьяволы» не станут продлевать контракт с форвардом.

В сезоне 2023/2024 Антони Марсьяль провёл 19 матчей. В них французский нападающий забил два гола и отдал два результативных паса на партнёров.