​Пулишич не отправится в АПЛ

Атакующий полузащитник «Милана» Кристиан Пулишич не покинет клуб в январе, несмотря на интерес со стороны клубов Английской премьер-лиги. Об этом в социальных сетях рассказывает журналист Экрем Конур.

Стоит сказать, что ранее Пулишич уже выступал в Англии за «Челси». Авторитетный портал Transfermarkt оценивает 25-летнего американца в 32 миллиона евро.

В сезоне 2023/2024 Кристиан Пулишич провёл за «Милан» 24 официальных матча. В них футболист записал на свой счёт семь голов и шесть результативных передач на партнёров.

Добавим, что «Милан» сейчас занимает третье место в турнирной таблице Серии А.