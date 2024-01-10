​Санчо станет игроком «Боруссии», «Манчестер Юнайтед» заработает

Вингер Джедон Санчо близок к тому, чтобы перейти из «Манчестер Юнайтед» в дортмундскую «Боруссию». Журналист The Athletic Дэвид Орнштейн пишет в социальных сетях о том, что в ближайшие 48 часов 23-летний вингер пройдёт медицинское обследование и подпишет контракт со «шмелями». Санчо будет играть за «Боруссию» на правах аренды до конца сезона.

Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» в рамках этой сделки заработает как минимум 3,5 миллиона евро.

Как известно, Джедон Санчо уже представлял дортмундскую «Боруссию» в 2017-2021 годах. За тот период футболист провёл 137 матчей, в которых забил 50 голов и отдал 64 голевых передач.