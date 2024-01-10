​Дрэгушин прибывает в Лондон

Защитник Раду Дрэгушин становится всё ближе и ближе к тому, чтобы примерить на себе футболку «Тоттенхэма». Проект FlightRadar24, который позволяет отслеживать самолёты во всём мире в режиме реального времени, сообщает о том, что борт с Дрэгушином на борту прибывает в Лондон.

Дрэгушин показывал качественную игру в составе «Дженоа», что позволяет ему пойти на повышение. Интерес к футболисту проявляла и «Бавария», но 21-летний румын сделал выбор в пользу «Тоттенхэма».

Отметим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Раду Дрэгушина в 20 миллионов евро.

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