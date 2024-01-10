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«Брентфорд» хочет вернуть своего бывшего игрока из «Вест Хэма»

10 Января 2024 • 15:44 Комментировать
Брентфорд
...
Ноттингем Форест
20.01 20:30

Лондонский «Брентфорд» в ближайшее время может вернуть своего бывшего игрока, который выступает за «Вест Хэм». Речь идёт о вингере Саиде Бенрахме, который летом 2022 года покинул «пчёл» ради перехода в стан «молотобойцев».

По информации от журналиста Санти Уны, «Брентфорд» уже связался с окружением Бенрахмы для обсуждения потенциального возвращения. При этом в услугах Саида также заинтересованы «Фулхэм», «Вулверхэмптон» и французский «Лион».

В этом сезоне Бенрахма не является стабильным игроком основного состава «Вест Хэма». Руководство «молотобойцев» не против расстаться с 28-летним алжирцем в это трансферное окно.

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