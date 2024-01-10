​Клуб Бундеслиги сделал предложение «ПСЖ» по Экитике – у игрока есть ещё 2 варианта

Уго Экитике наверняка сменит клубную прописку в ближайшие дни или недели. Благо, вариантов по трудоустройству у форварда «ПСЖ» хватает. Как сообщает на своих страницах L’Equipe, предложение по Экитике сделал «Вольфсбург». Речь в этом предложении идёт об аренде нападающего до конца текущего сезона без права дальнейшего выкупа.

В то же время отмечается, что «ПСЖ» также ведёт переговоры по Экитике с «Вулверхэмптоном» и «Айнтрахтом».

Уго Экитике 21 год. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают молодого французского нападающего в 15 миллионов евро.