Марсьяль намерен остаться в «Манчестер Юнайтед»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль не хочет покидать команду в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Sky Sports.

Ранее стало известно, что турецкий «Фенербахче» сделал предложение «красным дьяволам» по трансферу 28-летного футболиста. По данным СМИ, клуб надеется подписать француза за восемь миллионов евро.

В текущей кампании Марсьяль появился на поле в 19 поединках с учетом всех турниров, в которых дважды поразил ворота соперников и записал в свой актив два ассиста.

После 20 туров «Манчестер Юнайтед» занимает восьмое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, набрав 31 очко.