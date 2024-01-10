​Агент Дрэгушина: «Не можем поверить, что отказали «Баварии»

Защитник Раду Дрэгушин идёт на повышение. В ближайшее время 21-летний румынский футболист перейдёт из «Дженоа» в «Тоттенхэм». Стоит сказать, что в последние дни слухи также активно связывали Дрэгушина с «Баварией».

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях привёл слова агента Раду Дрэгушина.

«Мы не можем поверить, что отказали «Баварии». Раду дал слово «Тоттенхэму» и решил его уважать. Мы всё ещё немного ошеломлены!» - сказал агент GSP.

В сезоне 2023/2024 Раду Дрэгушин провёл 22 матча. В них защитник записал на свой счёт два гола и один результативный пас на партнёра.