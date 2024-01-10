Постекоглу убедил Дрэгушина перейти в «Тоттенхэм»

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Анге Постекоглу сыграл очень важную роль в трансфере центрального защитника Раду Дрэгушина из итальянской «Дженоа». По информации от журналиста Тома Олнатта, после разговора с австралийским специалистом 21-летний румын принял решение перебраться в «Тоттенхэм», несмотря на наличие варианта с мюнхенской «Баварией».

Напомним, трансфер Дрэгушина должен обойтись лондонскому клубу в 30 миллионов евро. 20% от этой суммы получит бывший клуб румына в лице туринского «Ювентуса». Ради трансфера Раду «шпоры» также согласились отправить в «Дженоа» своего защитника Джеда Спенса на правах аренды до конца сезона.