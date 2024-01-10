Спинаццола может перейти в клуб АПЛ

Бирмингемская «Астон Вилла» подыскивает усиление на левый фланг обороны. По данным Todofichajes, в трансферный шорт-лист английского клуба попал 30-летний латераль «Ромы» Леонардо Спинаццола. «Львы» могут попытаться купить игрока в текущее трансферное окно.

Спинаццола связан контрактными обязательствами с римским клубом до конца июня 2024 года. Трансферная стоимость защитника составляет 7,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Леонардо сыграл 14 матчей. Защитник записал себе в актив один забитый мяч и две голевые передачи.

По итогам 20 туров «Астон Вилла» занимает второе место в АПЛ.