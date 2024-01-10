Атакующий полузащитник «Вест Хэма» Лукас Пакета получил травму, сообщает Sky Sports.

По данным источника, 26-летний футболист пропустит от шести до восьми недель. Отмечается, что у бразильца диагностирована травма икроножной мышцы.

В текущей кампании Пакета появился на поле в 27 матчах с учетом всех турниров, в которых пять раз поразил ворота соперников и записал на свой счет шесть голевых передач.

16 января «Вест «Хэм» встретится с «Бристоль Сити» в рамках ответного матча 1/32 финала Кубка Англии. Начало матча запланировано на 22:45 по мск.

Напомним, первый поединок между командами завершился вничью – 1:1.