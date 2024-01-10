Атакующий полузащитник «Ливерпуля» Фабиу Карвалью пополнил состав «Халл Сити». Об этом сообщает пресс-служба мерсисайдцев.

21-летний португальский футболист проведет остаток сезона в аренде в команде из Чемпионшипа.

В первой половине нынешнего сезона Карвалью выступал на правах аренды за «РБ Лейпциг». Он принял участие в 15 играх во всех турнирах, но смог отметиться голевыми действиями.

Действующий контракт игрока с «Ливерпулем» рассчитан до середины 2027 года. Согласно данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, стоимость Карвалью составляет 14 миллионов евро.