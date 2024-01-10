Трансферная цель «Манчестер Сити» в ближайшее время подпишет контракт с «Брайтоном»

«Брайтон» успешно перехватил у «Манчестер Сити» левого полузащитника Валентина Барко. По информации от журналиста Фабрицио Романо, в ближайшее время аргентинский талант пройдёт медосмотр для «Брайтона» у себя на родине, после чего подпишет с клубом долгосрочный контракт.

Как и сообщалось ранее, Барко перейдёт в «Брайтон» за 9 миллионов евро отступных. «Чайки» выиграли гонку за игроком, так как пообещали ему стабильную игровую практику, в отличие от «Манчестер Сити».

Барко в «Бока Хуниорс» мог играть не только на левом фланге полузащиты, а и на позиции фуллбека. За взрослую сборную Аргентины 19-летний Валентин ещё не успел дебютировать.