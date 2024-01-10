«Боруссия» Дортмунд согласовала аренду Санчо

Дортмундская «Боруссия» наконец договорилась с «Манчестер Юнайтед» по поводу аренды вингера Джедона Санчо. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, сделка полностью закрыта.

Условия сделки пока неизвестны, но под конец переговоров «Манчестер Юнайтед» настаивал на том, что не будет включать опцию выкупа в аренду Санчо. Манкунианцы хотят определиться с будущим англичанина ближайшим летом. Успешная аренда в «Боруссию» может помочь Джедону реанимировать карьеру на «Олд Траффорд».

Санчо в нынешнем сезоне успел сыграть 3 матча в Премьер-лиге, где не отметился ни одним результативным действием.