«Ювентус» получит 20% от суммы трансфера Дрэгушина в «Тоттенхэм»

Туринский «Ювентус» получит неплохие деньги за продажу центрального защитника «Дженоа» Раду Дрэгушина в лондонский «Тоттенхэм». Как сообщает журналист Маттео Моретто, бывший игрок «старой синьоры» принесет команде 20% от суммы продажи.

Учитывая, что трансфер Дрэгушина обойдётся «Тоттенхэму» в 30 миллионов евро, «Ювентус» получит от этой суммы 6 миллионов. Полученные деньги «старая синьора» намерена направить на приобретение центрального защитника Тьягу Джало.

Напомним, Дрэгушин ранее числился в академии «Ювентуса». Румынский защитник лишь минувшим летом покинул «старую синьору» на постоянной основе. «Дженоа» заплатила за трансфер 5,5 миллионов евро.