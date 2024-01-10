Невилл рассказал о своей попытке уговорить Джеррарда перейти в «Манчестер Юнайтед»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл рассказал, как в 2004 году он пытался уговорить многолетнего лидера «Ливерпуля» Стивена Джеррарда перейти в стан манкунианцев.

По словам Невилла, Джеррарда также хотел видеть в своей команде тогдашний тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон, однако футболист ответил отказом, так как опасался за безопасность своей семьи.

«Я пошёл к Стиви, и он довольно категорично и быстро отклонил предложение. Он сказал, что ему никогда не выбраться (живым) из Ливерпуля, и его семье никогда не выбраться из Ливерпуля», — приводит слова Невилла Daily Mail

Напомним, Джеррард выступал за «Ливерпуль» в период с 1998 по 2015 год. В общей сложности в составе «красных» полузащитник провёл 710 матчей, забил 186 голов и отдал 157 результативных передач.