Почеттино оценил игру защитника «Челси» Колвилла

Наставник лондонского «Челси» Маурисио Почеттино поделился мнением об игре защитника Леви Колвилла.

«Это молодой талант, который способен сыграть на разных позициях. Для него сейчас очень важно получать опыт игры в АПЛ, чтобы чувствовать конкуренцию. В первой части сезона он показывал отличный футбол. Колвилл – это игрок будущего «Челси», - передает слова аргентинского наставника пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне Леви принял участие в 25 поединках за «пенсионеров», в которых отметился голом и результативной передачей.

После 20 туров «Челси» занимает лишь десятое место в таблице АПЛ.