Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Почеттино оценил игру защитника «Челси» Колвилла

10 Января 2024 • 11:59 Комментировать

Наставник лондонского «Челси» Маурисио Почеттино поделился мнением об игре защитника Леви Колвилла.

«Это молодой талант, который способен сыграть на разных позициях. Для него сейчас очень важно получать опыт игры в АПЛ, чтобы чувствовать конкуренцию. В первой части сезона он показывал отличный футбол. Колвилл – это игрок будущего «Челси», - передает слова аргентинского наставника пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне Леви принял участие в 25 поединках за «пенсионеров», в которых отметился голом и результативной передачей.

После 20 туров «Челси» занимает лишь десятое место в таблице АПЛ.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Маурисио Почеттино Леви Колвилл ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Алексей Миранчук назло Гасперини становится ключевой фигурой в «Аталанте» ​«Аль-Наср» показал, каков Роналду в раздевалке ​Эксперты назвали самого дорогого футболиста в мире, Мбаппе – на 27 месте Мбаппе договорился с новым клубом Мбаппе сильно обидел «Реал», «Манчестер Юнайтед» поставил ультиматум тренеру, а «ПСЖ» могут лишить очков – в главных слухах недели ​В «Манчестер Сити» утвердили нового капитана команды Спалился: Промеса нашли в Дубае, он может подставить «Спартак» Суперкомпьютер определил главного фаворита Лиги чемпионов «Манчестер Сити» может продать Холанна - названы условия Мбаппе сделал выбор между «Реалом» и «Ливерпулем»
«Интер» в самой концовке дожал аутсайдера «Лас-Пальмас» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Барселона» пропустила два гола от «Барбастро», но всё же прошла дальше ​Холанн перейдёт в «Барселону» Даже хет-трик Мораты не остановил «Жирону», смявшую «Атлетико» в драматичном матче с семью голами ​Умер легендарный Беккенбауэр Роналду был лучше в 2023 году, а Месси кинули «золотую кость» «Салернитана» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Ювентус» на 90-й минуте вырвал победу над худшей командой Серии А ​«Реал» сыграет с «Атлетико»: Результаты жеребьёвки Кубка Испании
ЦСКА разгромил «Торпедо» в матче КХЛ «Металлург» обыграл «Локомотив» в матче КХЛ Квалификация Australian Open: пять россиянок прошли дальше, пять - вылетели «Амур» дома всухую разгромил «Сибирь» «Авангард» в овертайме вырвал победу у «Адмирала» Вице-президент федерации тенниса России: Каждый решает сам, что ему делать в новогодние праздники Рублёв выиграл турнир в Гонконге Селиваненко высказался в преддверии финала Рублёва с Руусувуори: «Андрей уже по идее втянулся в турнирный ритм» Московское «Динамо» разгромило «Куньлунь» Рублёв в волевом стиле вышел в финал турнира в Гонконге
Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 10 Января
12:57 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» получит 20% от суммы трансфера Дрэгушина в «Тоттенхэм»
12:56 · Англия. Премьер-лига
Невилл рассказал о своей попытке уговорить Джеррарда перейти в «Манчестер Юнайтед»
12:47 · Англия. Премьер-лига
Вермален: «У Салиба есть все качества, которые необходимы современному защитнику»
12:32 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» или «Тоттенхэм»? Дрэгушин решил, где продолжит карьеру
12:20 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» близка к трансферу двух игроков
11:59 · Англия. Премьер-лига
Почеттино оценил игру защитника «Челси» Колвилла
11:40 · Англия. Премьер-лига
Сарабия может перейти в клуб Захаряна
11:19 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» купит Дайера только при одном условии
09:55 · Англия. Премьер-лига
Холанн провёл переговоры со звездой «Реала»
09:27 · Англия. Премьер-лига
Клопп высказался о смерти Беккенбауэра
02:44 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» предложила за Дрэгушина больше 30 млн евро, игрок примет решение в среду
02:19 · Англия. Кубок лиги
Каррик – о победе над «Челси»: «Иногда нам везло, но я горжусь командой»
01:55 · Англия. Кубок лиги
Почеттино прокомментировал поражение «Челси» от «Мидлсбро»
01:22 · Англия. Кубок лиги
Только две команды АПЛ проиграли больше матчей с начала прошлого сезона, чем «Челси»
01:02 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» не будет искать замену Тренту на трансферном рынке
Все новости
Рекомендуем