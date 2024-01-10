Сарабия может перейти в клуб Захаряна

Бывший полузащитник «ПСЖ» Пабло Сарабия, ныне являющийся игроком «Вулвехэмптона», может продолжить карьеру в чемпионате Испании. Об этом стало известно журналистам портала Todofichajes.

По сведениям источника, заинтересованность в трансфере 31-летнего вингера проявляет «Реал Сосьедад», за который выступает российский хавбек Арсен Захарян. Потенциальный трансфер Сарабии оценивается в 12 миллионов евро, а его трудовое соглашение с «волками» рассчитано до середины 2025 года.

В нынешнем сезоне Премьер-лиги Пабло провел 13 поединков, в которых записал на свой счет один забитый мяч и пять голевых передач.