Холанн провёл переговоры со звездой «Реала»

В СМИ появляются новые слухи о потенциальном уходе норвежского нападающего Эрлинга Холанна из «Манчестер Сити». Как сообщил в социальных сетях журналист Рамон Альварес, 23-летнему скандинаву интересен вариант перехода в мадридский «Реал».

По данным источника, Холанн общался по этому поводу с полузащитником Джудом Беллингемом, перешедшим в стан «сливочных» минувшим летом. Ранее в прессе сообщалось, что «королевский» клуб может приобрести Эрлинга за 100 миллионов евро.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии норвежец провел 15 поединков, в которых записал на свой счет 14 голов и четыре результативные передачи.

«Реал», «Барселона» или «Манчестер Сити»: Холанн выбрал клуб