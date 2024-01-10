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«Реал», «Барселона» или «Манчестер Сити»: Холанн выбрал клуб

10 Января 2024 • 09:13 Комментировать (1)

Появились новые новости по будущему центрфорварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна. Как информирует Purple Planet, скандинавский бомбардир не собирается покидать свой нынешний клуб. Он намерен остаться в «Сити» и отказать мадридскому «Реалу» и каталонской «Барселоне».

«Горожане» собираются провести переговоры с 23-летним голеадором на предмет подписания нового трудового соглашения. Действующий контракт между сторонами истекает летом 2027 года. Трансферная стоимость Эрлинга оценивается в 180 миллионов евро.

В сезоне-2023/2024 Холанн провел 22 встречи, записав на свой счет 19 забитых мячей и пять результативных передач.

«Манчестер Сити» может продать Холанна - названы условия

Мбаппе договорился с новым клубом

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Манчестер Сити Эрлинг Холанн ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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San13
10 Января 2024 в 09:25
Как неожиданно:)))
Скорее всего агент мутит ради бонусов.
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