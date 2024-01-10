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«Ливерпуль» не будет искать замену Тренту на трансферном рынке

10 Января 2024 • 01:02 Комментировать
Борнмут
...
Ливерпуль
21.01 19:30

«Ливерпуль» не планирует подписывать нового игрока на замену травмированному Тренту Александеру-Арнольду.

25-летний футболист не поможет мерсисайдцам в ближайших матчах из-за повреждения колена. Как сообщает Sky Sports, «Ливерпуль» не будет подписывать сменщика Трента в зимнее трансферное окно. Об этом рассказал Пепейн Лейндерс, работающий ассистентом Юргена Клоппа.

Трент Александер-Арнольд провёл 25 матчей за «Ливерпуль» в текущем сезоне, отметившись двумя забитыми мячами и девятью результативными передачами.

В среду «красные» встретятся с «Фулхэмом» в первом матче полуфинала Кубка лиги.

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Ливерпуль Трент Александер-Арнольд трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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