«Ливерпуль» не будет искать замену Тренту на трансферном рынке

«Ливерпуль» не планирует подписывать нового игрока на замену травмированному Тренту Александеру-Арнольду.

25-летний футболист не поможет мерсисайдцам в ближайших матчах из-за повреждения колена. Как сообщает Sky Sports, «Ливерпуль» не будет подписывать сменщика Трента в зимнее трансферное окно. Об этом рассказал Пепейн Лейндерс, работающий ассистентом Юргена Клоппа.

Трент Александер-Арнольд провёл 25 матчей за «Ливерпуль» в текущем сезоне, отметившись двумя забитыми мячами и девятью результативными передачами.

В среду «красные» встретятся с «Фулхэмом» в первом матче полуфинала Кубка лиги.